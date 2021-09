La Rai ci ripensa e ingaggia ufficialmente Arisa nel cast di concorrenti della nuova stagione di Ballando con le stelle. Dopo Al Bano Carrisi e Andrea Iannone, Milly Carlucci mette a segno il nuovo colpaccio.

Arisa a Ballando con le stelle: la Rai ci ripensa

Così come aveva anticipato Dagospia, non patente la trattativa si fosse aperta e successivamente chiusa alla velocità della luce, oggi qualcosa è cambiato e la ex prof di Amici scenderà in pista a ritmo di danza (e lo rivela sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino e il buon Giuseppe Candela):

LA RAI TIRA FUORI I SOLDI PER ARISA E SBLOCCA LA TRATTATIVA ANTICIPATA DA DAGOSPIA CON BALLANDO CON LE STELLE. LA CARLUCCI SCATENATA HA FATTO DI TUTTO PER AVERE NEL CAST L’EX COACH DI AMICI DI MARIA DE FILIPPI. IL CORTEGGIAMENTO ERA INIZIATO GIA’ A MAGGIO SCORSO. L’OPERAZIONE HA OTTENUTO L’OK DEL DIRETTORE STEFANO COLETTA (NONOSTANTE IL PARERE CONTRARIO DI ALCUNI…).

Felicissima di vedere Rosalba ballare al sabato sera (io, ma non ditelo a nessuno, sono sempre stata Team Ballando piuttosto che Team Tu si que vales).