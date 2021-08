Arisa si rasa a zero e spiega per quale motivo lo ha fatto – FOTO

Arisa cambia nuovamente look e si rasa a zero. La ex professoressa di canto di Amici ha deciso di darci un taglio e cambiare ancora il suo aspetto, così come ha spiegato online su Instagram.

Arisa si rasa a zero e spiega per quale motivo lo ha fatto

Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio.

Questo il commento che Arisa ha voluto aggiungere al post condiviso sul suo account di Instagram dove ha scritto: “Buongiorno dal mare con sottotitolo: #gratitude”.

Personalmente la trovo bella in tutte le salse, brava Rosalba che ha fatto dell’accettazione il suo cavallo di battaglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

A maggio 2019 TVZap tramite un articolo svelava la ragione per cui la cantante si taglia i capelli molto corti: