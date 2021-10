Da stasera per la cantante Arisa prenderà il via una nuova avventura televisiva. Rosalba Pippa – questo il suo vero nome – si cimenterà con la danza in quanto sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021. La nuova esperienza arriva dopo aver smesso i panni di prof di canto nella Scuola di Amici di Maria De Filippi.

In una intervista a Super Guida Tv alla vigilia del suo esordio a Ballando con le Stelle 2021, Arisa ha spiegato cosa l’abbia spinta a partecipare allo show danzereccio di Milly Carlucci, da stasera su Rai1:

Ho accettato perché desidero imparare a ballare, desidero imparare a muovermi in uno spazio, a memorizzare le coreografie. E il fatto di farlo per lavoro mi responsabilizza molto di più. […] Io sinceramente l’unica cosa che temo è non riuscire ad abbattere i miei limiti. Non mi interessa la competizione, neanche quando si tratta di cantare, quindi figurati sul ballare che non è proprio il mio. Speriamo di riuscire a fare una figura: la meno peggio.

A proposito della sua decisione di lasciare Amici al posto di Ballando con le Stelle, la cantante ha ammesso:

Io non ho abbandonato Amici. Maria e tutto quello che fa, mi ha sempre tenuto compagnia a me e a tutta la mia famiglia da quando ero piccola. Ricordo Amici di quando c’era lei al centro e si parlava di argomenti che era difficile riproporre in casa. È stato anche un grande insegnamento a quell’epoca per me. Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose.

E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici, cioè nel senso: lo guardo, mi mancano, e nonostante io sto bene qua e sto facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì perché a me ha dato tanto.