Arisa è stata confermata anche per Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche il prossimo anno, avrà nella sua squadra la bravissima cantante.

Proprio per confermare l’impegno con Amici di Maria, Arisa avrebbe rinunciato ad un compenso molto ghiotto che le avrebbero offerto per partecipare alla prossima edizione di Pechino Express.

Ecco cosa si legge sulle chicche di gossip del settimanale Chi Magazine in edicola da oggi con il suo nuovo numero:

Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si parla di 200 mila euro). Il tutto per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale.