Ariadna Romero ha un ottimo rapporto con Giulia Salemi e lo palesa tramite le Storie Instagram del suo profilo ufficiale. La ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha svelato di essere molto contenta del rapporto che si è creato tra l’italo persiana e il piccolo Leonardo.

Ariadna Romero parla del rapporto tra Giulia Salemi e il figlio Leonardo

Il piccolo Leo ha passato alcuni giorni di vacanza in compagnia di Pierpaolo Pretelli e della fidanzata Giulia e, proprio per questo, Ariadna ha raccontato come sono andati questi giorni di lontananza dal figlio:

Devo essere sincera. Giulia è stata meravigliosa, ha avuto la premura tutti i giorni di aggiornarmi su come stava Leo, mi mandava le foto, facevamo le videochiamate io e lei per vedere Leo. È stata stupenda.

