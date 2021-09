Tra gli spettatori e fan di Pierpaolo Pretelli, concorrente di Tale e Quale Show dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, ce ne sono due davvero speciali: l’ex compagna Ariadna Romero ed il loro bambino, Leonardo.

Ariadna Romero si è raccontata tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 ed ha svelato in che rapporti è con il suo ex Pierpaolo Pretelli:

Farò vedere il suo papà al nostro bambino (riferendosi a Tale e Quale Show, ndr). Pierpaolo è famiglia, siamo molto uniti. Oggi posso dire che è come se fossimo fratello e sorella. Sono felice per il percorso che ha intrapreso in tv e sono sicura che anche il pubblico lo apprezzerà.

La modella ed attrice cubana ha anche svelato cosa pensa della relazione tra il padre di suo figlio e Giulia Salemi, nata proprio nella Casa del GF Vip e che prosegue a gonfie vele anche a telecamere spente:

Pierpaolo e io non siamo più una coppia da tempo, ci vogliamo molto bene e ci rispettiamo a vicenda. Quello che fa lui non mi interessa, ognuno ha la propria vita. L’importante che abbia trovato una donna perbene, principalmente per nostro figlio Leonardo. Non posso e non voglio esprimermi sulle relazioni sentimentali, anche perché mi darebbe fastidio se lui si esprimesse sulle mie.