Nuovo amore per la ex di Pierpaolo Pretelli: Ariadna Romero beccata con un volto molto conosciuto

Ariadna Romero ha un nuovo amore? La ex compagna di Pierpaolo Pretelli, dopo la fine della loro storia d’amore, non si è quasi mai fatta beccare da coloro che si occupano di gossip e pettegolezzi: brava a depistare oppure non ha mai incontrato un uomo che le facesse battere il cuore?

Ariadna Romero dopo Pierpaolo Pretelli ha un nuovo amore?

Oggi, invece, qualcosa sembra essere timidamente cambiato. Ed infatti, proprio in queste ore, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una utente che riporta un ipotetico pettegolezzo bello croccante con protagonista proprio Ariadna Romero e Nicola Ventola:

Lui spesso sta con Ariadna ma lei cerca di “nasconderlo” ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due.

L’influencer aggiunge anche di avere ricevuto molte segnalazioni a tal proposito: cosa ci sarà di vero?

Chi è Nicola Ventola?

Ex calciatore, è stato legato per cinque anni a Bianca Guaccero. Prima di questa importante relazione aveva sposato la modella svizzera Kartika Luyet dalla quale ha avuto Kelian, il suo unico figlio.

Nicola Ventola. Idolo di Thohir. Di tutti i giocatori storici dell’Inter che potevano essere i suoi prediletti, scelse lui pic.twitter.com/ce7ehu9AfE — IM FOMENTATORE NERAZZURRO (@fyoobas) June 26, 2022