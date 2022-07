Ariadna Romero ha un nuovo amore? La ex compagna di Pierpaolo Pretelli, dopo la fine della loro storia d’amore, non si è quasi mai fatta beccare da paparazzi e riviste di gossip: brava a depistare oppure non ha mai incontrato un uomo che le facesse battere il cuore?

Ariadna Romero dopo Pierpaolo Pretelli ha un nuovo amore?

In questi giorni, invece, il suo nome è finito nuovamente sulla bocca di tutti. Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una utente che riporta un ipotetico pettegolezzo bello croccante con protagonista Ariadna Romero e Nicola Ventola:

Lui spesso sta con Ariadna ma lei cerca di “nasconderlo” ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due.

L’influencer ha aggiunto anche di avere ricevuto molte segnalazioni a tal proposito: cosa ci sarà di vero? A quanto pare nulla data la piccata risposta che Ariadna ha dato proprio alla Marzano tramite le sue storie di Instagram:

Anche Nicola Ventola è intervenuto sul gossip, sgonfiandolo ancora:

Ci conosciamo da un bel po’. Adesso vi svegliate? Siamo grandi amici, that’s it. Ariadna, ti voglio bene!



Il post in questione è stato condiviso nuovamente da Ariadna, aggiungendo il sentimento di bene e affetto che prova per l’amico.

Nel frattempo, Deianira sembra averla presa bene:

Chi è Nicola Ventola? Ex calciatore, è stato legato per cinque anni a Bianca Guaccero. Prima di questa importante relazione aveva sposato la modella svizzera Kartika Luyet dalla quale ha avuto Kelian, il suo unico figlio.