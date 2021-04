Ieri pomeriggio nel corso di Domenica Live Pierpaolo Pretelli ha portato in studio il piccolo Leonardo, figlio che ha avuto dalla modella Ariadna Romero che ha voluto commentare l’ospitata del suo ex compagno dopo aver condiviso un pensiero di una telespettatrice.

Ariadna Romero ha postato tramite le sue storie di Instagram, un messaggio che ha ricevuto. La persona in questione analizzava un bambino alle prese con delle domande sulla nuova fidanzata del papà e l’insistenza della conduttrice nel cercare di estrapolare qualche parola.

Pierpaolo Pretelli, invece, conoscendo perfettamente il figlio, non ha insistito più di tanto dimostrando di volere il bimbo al suo fianco senza inutili domande e risposte di circostanza.

Dopo la condivisione di Ariadna è arrivato anche il suo pensiero:

A volte le dinamiche familiari possono essere valutate dall’esterno con leggerezza. Non voglio annoiarvi con una lunga storia travagliata che finalmente ha trovato serenità (parlo di me e Pier, in quanto genitori separati). Né dirvi che tutto quello che faccio è per il bene di Leo (anche se è difficile da capire). Leo ha due genitori. Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui.

La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui. E anche il modo di gestirla con Leo. Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione, oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace.

Per Leo non è importante piacere al grande pubblico, ma vedere mamma e papà che vanno d’accordo. Bisogna andare oltre, guardare più lontano, addolcire anziché fare spigoli. In genere sono una molto riservata con le mie cose personali faccio pubblico questo messaggio non perché mi aspetto di essere capita.

Tanto c’è sempre chi apprezza e chi vede il marcio comunque. Ma sperando di portare un messaggio a tante mamme separate come me che mi scrivono ogni giorno delle situazioni che non sanno come affrontare. Mi posso sbagliare, ma quando vedo mio figlio sorridere sereno e felice mi rincuoro da sola e vado avanti a modo mio. L’amore genera amore, sempre.