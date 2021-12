Ariadna Romero attacca Soleil Sorge e svela per chi fa il tifo al GF Vip

Ariadna Romero dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi con Soleil Sorge, ha risposto ad alcune domande con protagonista la concorrente del Grande Fratello Vip, svelando pure chi è la sua concorrente preferita.

Ci volevo io per mettere al posto suo Soleil come è accaduto all’Isola? Io non devo mettere a posto nessuno… Sicuramente lei non è una persona che io stimo. Spesso viene confuso il carattere con la prepotenza, arroganza e saccenza e questo mi dispiace.

Ariadna Romero ha svelato di fare il tifo per l’antagonista numero uno di Soleil:

Per quello che ho visto di quella edizione mi piace molto Sophie, la trovo molto in gamba.

E tornando sul carattere molto particolare della Stasy, la ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha concluso:

Fa comodo ai reality. Immaginate di guardare un Gf dove tutti sono persone perbene ed educate, non si discute mai e non ci sono pettegolezzi. Una noia dopo un po’ no? Ma da qui ad essere scambiata per una di carattere la dice lunga su come siamo messi.