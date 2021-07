Il cosiddetto Ares Gate è entrato ufficialmente nel vivo con l’iscrizione nel registro degli indagati di Alberto Tarallo per istigazione al suicidio relativamente all’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, suo compagno e noto sceneggiatore. Losito fu trovato impiccato l’8 gennaio 2019 nella sua villa di Zagarolo. Il caso era esploso dopo le dichiarazioni rese da Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra nel corso dell’ultima edizione del GF Vip.

Ad intervenire sulla vicenda è adesso anche il regista napoletano Enrico Maria Lamanna, autore del corto ‘Adda passà ‘a nuttata’, legato a Tarallo da una lunga e solida amicizia. Tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo ha preso le difese del produttore della ex Ares Film:

I due si conoscono dal 1991 e sarebbero legati ad oggi da una forte stima reciproca, stando al racconto di Lamanna. A Nuovo ha parlato della famosa “Zagarhollywood” di Tarallo smentendo alcune voci come la presenza di teschi sulle inferriate:

Ma dunque, che idea si è fatta di questa triste storia culminata con la morte di Teodosio Losito? Il regista ha commentato:

Teo era una persona splendida che però aveva avuto una brutta depressione. Aveva già tentato di suicidarsi con le pillole e pare che Alberto in quella occasione lo avesse preso peri capelli. Poi ci ha riprovato… quello che non capisco è come si possa dire che Tarallo lo abbia istigato al suicidio, quando Teo era la sua vita. Lui era il suo compagno, il suo confidente. Era suo fratello, suo marito, tutto.

A suo dire Alberto Tarallo era come un papà per i suoi artisti. Lamanna ha quindi svelato alcuni retroscena su Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, dichiarando:

Quando la Ares Film stava per chiudere, Alberto mi ha chiamato per dirmi: ‘Ci sono due attori che non vorrei lasciare a terra’. Una era Adua Del Vesco e l’altro Massimiliano Morra. Me li ha mandati e affidati… Immaginate quanto Alberto volesse bene a questi ragazzi.