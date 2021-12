Manuel Bortuzzo è letteralmente irriconoscibile nei confronti di Lulù. Il giovane ex nuotatore ha avuto una inversione di tendenza radicale nei confronti della giovane Selassié, per la quale oggi l’atteggiamento è cambiato in modo importante. Cosa è successo nel cuore di Manuel? Merito solo di una crema rassodante, come emerso scherzosamente ieri, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip?

Manuel Bortuzzo spiazza Lulù Selassié

Intanto, oltre a spiazzare il pubblico di spettatori che si ritrovano interdetti a commentare le sue gesta sui social, Manuel spiazza anche Lulù. Oggi il ragazzo le si è nuovamente avvicinato guardandola con estremo interesse.

Dopo averla baciata con trasporto, senza staccare i suoi occhi da quelli di Lulù, Bortuzzo ha esclamato:

Appena esci ti sequestro! Ti lascio un po’ per la famiglia però poi… sei mia!

La Selassié, imbarazzata ma felice, ha replicato con una serie di baci aggiungendo ironica: “Mi ammanetti?”.

Lo scambio di battute ha fatto impazzire i fan della coppia che speravano in un loro ritorno di fiamma. Spero di cuore che Manuel non stia prendendo in giro la Selassié e che i suoi sentimenti e le sue parole siano davvero sincere nei suoi confronti, senza doppi fini (di visibilità).