Mirko Brunetti è tornato sui social facendo un appello agli estimatori. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, è stanco degli attacchi nei confronti delle sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti.

L’appello di Mirko Brunetti per i fandom di Greta e Perla

Faccio questa storia che per me è veramente molto importante, vi chiedo di ascoltarla. E’ un pensiero che mi viene dal profondo del cuore. In questi giorni sto vedendo troppe brutte parole, troppi insulti, troppo odio nei confronti di Greta, di Perla, di Angelica.

E non è il messaggio che noi vogliamo. E’ vero, ognuno può avere il suo pensiero ed è giusta anche la critica. Però le parole hanno un peso, le parole fanno male. Siamo tutti ragazzi. Cerchiamo di usare il social per mandare dei messaggi positivi.

Avere un pensiero diverso rispetto ad un altro è democrazia, è giustissimo. Però impariamo anche da queste cose e cerchiamo di usare il social in maniera positiva.