Tempo di radio nella Casa del Grande Fratello Vip. Delia ha parlato del bacio con Soleil ed Antonio, zitto zitto, ha deciso di rompere il silenzio e “sbugiardare” la moglie di Alex Belli.

Miriana Trevisan, chiacchierando in radio con Delia, le ha chiesto del bacio con Soleil e la moglie di Alex ha confermato di averlo fatto anche con passione:

In quel momento, per abbassare un po’ le barriere ed avere un po’ di leggerezza, perché in questa casa ci vuole un po’ di leggerezza e spensieratezza, abbiamo… ci siamo lasciate trascinare in quel momento, anche soprattutto per togliere questa energia negativa, per cui abbiamo concluso con questo bacio passionale che tra l’altro mi è piaciuto tanto.