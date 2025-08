Antonio Panico sistema l’iconico gazebo di Temptation Island: il risultato è trash (VIDEO)

Dopo la fine di Temptation Island, Antonio Panico ha deciso di rimettere a posto il celebre gazebo, diventato quasi una “mascotte” simbolica per i fan del programma. La struttura da giardino, danneggiata a causa di un temporale, è stata riparata e personalizzata con un tocco del tutto personale. Una copertura decorata con le bandiere del Napoli, la squadra del cuore di Antonio.

Il reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha chiuso la sua edizione più seguita giovedì 31 luglio. Nel segmento del “mese dopo”, dedicato alle coppie e a cosa è accaduto dopo l’esperienza nel villaggio, Antonio e Valentina Riccio – una delle coppie più discusse dell’edizione – hanno raccontato anche dell’incidente che ha coinvolto il loro gazebo.

A quanto pare, la struttura che Antonio aveva montato nel giardino della casa che condivide con Valentina è stata colpita da un forte temporale, che ne ha danneggiato la copertura. Ma invece di buttarlo via, Antonio ha pensato bene di dargli una nuova vita, rendendolo un omaggio alla città di Napoli e alla sua passione calcistica.

Il gazebo più famoso della TV? Il tiktok della sorella di Valentina

A mostrare il risultato è stata Anna Riccio, sorella di Valentina, che tramite il suo profilo TikTok ha condiviso un video della struttura rinnovata. “Direttamente da casa di mia sorella e mio cognato. Il gazebo tanto discusso”, ha scritto ironicamente, rispondendo anche ai follower che si chiedevano se fosse stato buttato via: “Ha subito una modifica”, ha precisato. TROVI IL VIDEO A INIZIO ARTICOLO.

Quella che era una semplice struttura da giardino si è così trasformata in un piccolo simbolo per i fan del programma, che continuano a seguire con curiosità la vita quotidiana di Antonio e Valentina anche fuori dal reality.

Antonio e Valentina pronti al matrimonio

Dopo un percorso pieno di alti e bassi all’interno del programma, i due sono usciti dal villaggio più uniti che mai. Durante l’ultimo falò, Antonio ha fatto a Valentina una proposta di matrimonio che ha commosso il pubblico e anche le sorelle della futura sposa, che sembravano inizialmente scettiche sulla relazione. Sui social, le sorelle Riccio hanno espresso la loro gioia, definendo quel momento come uno dei più toccanti di tutta l’edizione.

Antonio, durante il confronto con Filippo Bisciglia, ha dichiarato: “Non mi sono mai sentito geloso prima d’ora, il programma mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo. Non ho mai amato nessuna come amo Valentina”. La coppia ha raccontato di aver ritrovato una nuova armonia e guarda ora al futuro con entusiasmo.

E nel frattempo, il gazebo è lì, a fare da sfondo alla loro nuova vita insieme. Più napoletano che mai.