Antonio Panico e il tentatore di Valentina insieme in disco: il video iconico

Il multiverso esiste! Antonio Panico e il tentatore di Valentina insieme in discoteca: ecco il video.

Il video tiktok iconico: “Vivitela!”

Dopo la fine di Temptation Island, sembra che tra Antonio Panico e Francesco Farina, rispettivamente il fidanzato e il tentatore di Valentina Riccio, ci sia stato un ritorno di fiamma in amicizia. I due sono stati avvistati insieme in discoteca, dove si divertivano, e nel video che li ritrae hanno scherzato sulla famosa frase che Antonio aveva rivolto a Francesco durante il programma.

Il riferimento è alla famosa “partita in Tribuna Posillipo” allo Stadio Diego Armando Maradona, dove Francesco aveva invitato Valentina. L’invito era stato un colpo basso per Antonio, che l’aveva preso malissimo, arrivando a urlare contro il tentatore: “Io me la vivo la partita, non me la faccio raccontare. Cornuto”. Ma ora, a distanza di settimane, tutto sembra essere dimenticato e i due si sono lasciati alle spalle le tensioni. Nel video, infatti, si divertono e ridono insieme, e con un sorriso ironico esclamano “Vivitela”, come a fare un’allusione scherzosa alla famosa situazione. Tutto bene quel che finisce bene, ma Valentina dov’era? Ecco il video virale su tiktok:

Vi prego, ve lo chiediamo in ginocchio: il prossimo video insieme in Tribuna Posillipo.

Matrimonio Valentina e Antonio, un testimone di nozze d’eccezione

Nel frattempo, Valentina Riccio e Antonio Panico sono tornati a farsi vedere insieme anche in città. Durante una passeggiata a Napoli, insieme ad amici come Rosario Guglielmi e Marco Raffaelli, Valentina ha anche registrato un video per la sorella, in cui annunciava una notizia speciale: l’ex compagno di Lucia Ilardo, Rosario, sarà il testimone di nozze di Valentina. “Il mio testimone è il più bello d’Italia”, ha scherzato Valentina nel video, confermando che la loro relazione, nonostante le difficoltà, è arrivata a un nuovo capitolo.