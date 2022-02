Antonio Medugno si sottrae ai teatrini di Delia: una sua frase cambia tutto

Antonio Medugno è stato davvero usato da Delia Duran allo scopo di far ingelosire Alex Belli e tornare da lui? A quanto pare il giovane tiktoker campano avrebbe smascherato la venezuelana e fatto un passo indietro rispetto all’avvicinamento delle ultime ore.

Medugno è tornato a parlare con Gianluca Costantino di quanto avvenuto ieri sera nella Casa del GF Vip e in particolare si è concentrato su una frase detta da Delia e che avrebbe cambiato tutto nel loro rapporto:

Qui ci stiamo divertendo, abbiamo fatto il gioco dei Mikado, ci siamo divertiti. Bacio cinematografico ci hanno chiesto? Ok, però prima di tutto ciò tu mi dici ‘occhio per occhio, dente per dente’. Non sono permaloso! Io l’ho dichiarato che tra me e lei c’è complicità eh? E’ vero che tra me e lei, anche qui, mi ci trovo bene a ballare, c’è una bella chimica fisica ed è pazzesca, ma se uno dice ‘occhio per occhio, dente per dente’, sorè…

Se lei mi diceva ‘stiamo giocando, facciamo il gioco dei Mikado, basta’, ok, ma se tu mi dici prima del bacio cinematografico che vuoi dare ‘occhio per occhio, dente per dente’ ti faccio giocare da sola però. Ma anche per la clip che è uscita due settimane fa che mi chiama ‘little brother’, cioè io sono il suo ‘piccolo fratellino’, e poi oggi mi… no no…