L’ingresso di Antonio Medugno, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tiktoker ha contribuito a smuovere gli equilibri all’interno della spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Ora però, il giovane napoletano potrebbe rischiare la squalifica.

Antonio Medugno rischia la squalifica?

Il regolamento del GF Vip, generalmente non prevede che gli ultimi arrivati possano svelare al resto degli inquilini fatti e/o dinamiche provenienti dall’esterno. Questo ovviamente è sempre più difficile per coloro che arrivano in corsa a distanza di mesi dall’inizio del reality e che hanno già una loro idea sulla percezione dall’esterno.

Proprio Antonio Medugno però, nelle passate ore avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip e le relative raccomandazioni ricevute dagli autori prima del suo ingresso, ed avrebbe fatto una rivelazione a Jessica che non avrebbe dovuto. Sarà proprio questa a mettere a rischio il suo percorso nella Casa?

Ma cosa ha detto Antonio a Jessica? Il 23enne napoletano avrebbe svelato alla Selassié la percezione del pubblico da casa in merito a lei e Barù: “Siete considerati come una vera e propria coppia”, si è lasciato scappare, svelando la presenza dei Jerù. Un fatto che non è piaciuto per niente a molti utenti della rete.

Le reazioni social

Antonio ha detto a Jess “Voi fuori siete considerati una coppia!” 💀⚰️ HAHAHAHHAH VOLO #jerù — K (@k90sfun) February 3, 2022

Antonio che ha spillato a Jess anche fuori sono considerati una coppia 😂😂😂 #jeru — cosimo sa chi pulisce:J (@wujucrav1) February 3, 2022

Antonio ha informato Jess che fuori sono considerati una coppia dai j eru, potrebbe anche essere ma lui nn puó riportare notizie da fuori #gfvip #steelangels — Steel Angels (@AntoSoleKat) February 3, 2022

Jess ha detto che antonio le ha raccontato delle fanpage jeru e che sono amatissimi e considerati come una vera e propria coppia — Scully👽 (@sambergonaboat) February 3, 2022