Il padre di Antonio Medugno rompe il silenzio

Parla il padre di Antonio Medugno.

Caso Signorini, parla il padre di Medugno dopo la denuncia: “Sono giorni molto difficili”

Dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno nei confronti di Alfonso Signorini con accuse di violenza ed estorsione, a intervenire – seppur con grande cautela – è stato il padre del giovane, Vincenzo Medugno. L’uomo è stato raggiunto telefonicamente da Lorenzo Pugnaloni, che ha provato a raccogliere una sua reazione immediata sulla vicenda.

Come raccontato dal blogger, Medugno padre ha risposto con estrema gentilezza, ma lasciando trasparire una forte stanchezza emotiva. Nonostante ciò, ha preferito non concedere un’intervista vera e propria, limitandosi a poche frasi, definite “dense di umanità”, nel rispetto delle indicazioni legali ricevute. Le sue parole sono state:

“Purtroppo sono giorni pesanti. L’avvocato di mio figlio ci riferisce che per ora non bisogna rilasciare nulla. Scusatemi, anche se vorrei parlare oggi e non finire più“.

Il caso Signorini

Non si tratta della prima volta che Vincenzo Medugno prende posizione pubblicamente. L’uomo era già comparso nel secondo episodio di Falsissimo dedicato all’inchiesta su Alfonso Signorini, nella parte riservata agli abbonati. In quell’occasione aveva raccontato lo stato d’animo della famiglia e il dolore vissuto dopo aver appreso quanto accaduto al figlio.

Nel video, Medugno aveva dichiarato:

“Come abbiamo vissuto quei giorni? Male. Non sapevo niente di questa vicenda, non mi aveva mai detto nulla. L’ho cresciuto con valori sani. Mio figlio non avrebbe mai accettato (certi compromessi, ndr) perché è sano, lo conosco bene. Ha deciso di denunciare per uscirne pulito perché siamo stati tutti male. Quello che gli è successo non è giusto. Cosa penso di Alfonso Signorini? Eh, è una cosa bruttissima, mi andrebbe di dire tanto ma mi fermo qui, mi andrebbe anche di fare tanto.. Antonio è mio figlio non posso accettare, voglio giustizia. L’importante è che esca pulito mio figlio“.

Parole che restituiscono il ritratto di un padre profondamente provato, diviso tra il desiderio di parlare e la necessità di affidarsi alla giustizia. Per ora, la famiglia Medugno ha scelto il silenzio, in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso.