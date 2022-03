Antonio Medugno non sta affatto vivendo un momento facile all’interno della Casa del GF Vip e l’eliminazione di Nathaly di ieri sera è stata la famosa goccia. Il ragazzo già nel corso della diretta aveva comunicato alla produzione l’intenzione di lasciare la Casa, salvo poi cambiare idea.

Al padrone di casa Alfonso Signorini, che gli domandava in confessionale cosa stesse accadendo, Antonio Medugno aveva svelato alcune sue fragilità asserendo:

Mi sento vulnerabile psicologicamente ora, ho la testa che me la sento un po’ debole. Quando mi è successo un po’ di anni fa sono entrato in un brutto momento, chiamiamolo così. In più non c’è Nathaly che per me era ed è fondamentale.

Il padre e il fratello, dallo studio, lo avevano spronato a non mollare: “Sii forte come lo sei sempre stato”.

A commentare il momento di sconforto di Medugno era stata anche Delia Duran:

Arrivato come me, ultimo, ha tanto da dare e anche da dare come esempio. Lui dice di non sapere di avere questa forza di resistere e andare avanti, invece io dico di sì.

Ed anche Soleil si è espressa su Antonio:

Nella giornata di oggi, durante uno sfogo con Delia riportato da Biccy.it, Antonio ha spiegato da cosa dipende il momento di estrema fragilità:

In passato mangiavo poco o nulla. Ho avuto problemi per questa cosa del mangiare. Andai dallo psicologo e gli dissi che non avevo più fame e non mangiavo. Anche ora mangio in fretta per paura che mi passi la fame ed è terribile. Quando entri in questo meccanismo ti immetti in una fase non buona. Oggi mangiavo veloce per il terrore che poi mi passasse l’appetito e non riuscissi più a ingerire nulla. A me fa paura pensare queste cose perché inizia tutto così.