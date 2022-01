Una delle new entry, Antonio Medugno, è davvero single come ha dichiarato al momento del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip oppure ha una fidanzata che lo attende? Negli ultimi giorni la sua presenza nel reality ha fatto molto chiacchierare sui social.

Antonio Medugno ha una fidanzata? Parla l’ex

Qual è il vero stato sentimentale del neo gieffino Antonio Medugno, popolare su TikTok grazie al suo seguito di oltre tre milioni di follower? Dopo il gossip che coinvolgeva l’ex Vippona Clarissa Selassié, era intervenuta anche Giulia D’Urso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva a sua volta smentito in qualche modo le dichiarazioni della principessa etiope lasciando intendere che il motivo per il quale Antonio era solito raggiungere Roma aveva a che fare con lei.

Intanto sono circolate delle voci secondo le quali Antonio sarebbe fidanzato con una sua coetanea, tale Silvia, la quale tuttavia nelle ultime ore ha smentito via Instagram (e con lei anche il manager di Medugno):

Voglio smentire tutte queste voci che girano su me e Antonio. Io e Antonio ci siamo lasciati cinque mesi fa. Tra di noi è rimasto molto rispetto e un buon rapporto. Io in questo momento sto frequentando un ragazzo felice e serena. Ad Antonio faccio il mio più grande augurio per questa esperienza.

Qualcosa però non quadrerebbe, come sottolineato da VeryInutilPeople che ha messo in dubbio la veridicità delle parole della giovane. Antonio infatti, secondo i calcoli, non sarebbe stato single neppure durante il suo corteggiamento a Uomini e Donne quando era sceso per conoscere Veronica Burchielli nel novembre 2019.