Tra Antonio Medugno e Delia Duran, nel corso del Grande Fratello Vip, era nata una bella amicizia “artistica” che strizzava l’occhio al precedente percorso tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Ospite ieri di Verissimo, Delia Duran ha confessato di essersi avvicinato a Medugno solamente per una “ripicca” nei confronti di Alex.

Questa dichiarazione corrisponde senza ombra di dubbio alla verità, così come testimoniano le storie Instagram del tiktoker:

Delia? Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo. Ma niente, non ha mantenuto la parola, non l’ho più sentita… sarà indaffarata, non lo so. Però… vabbè me l’aspettavo.