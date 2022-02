Antonio Medugno si è sfogato con Delia Duran dopo gli attacchi ricevuti da Sophie Codegoni. Secondo l’ex tronista, infatti, il tiktoker sarebbe un “fake” che utilizza troppo filtri modificando le foto.

Antonio, nella sauna del Grande Fratello Vip con Delia, si è sfogato dopo aver saputo la verità da Alessandro Basciano che, come un hater qualsiasi, invece di “difendere” la sua fidanzata non fa altro che raccontare agli altri i suoi “scivoloni”:

Antonio è più bello dalle foto che da vicino. Dice che sono pieno di filtri… lei? Me l’ha detto Alessandro. Poi dice che io e Gianluca siamo belli che non ballano. Ma che dovevo fare? Io penso che, per quanto possiamo, stiamo dando più vita alla Casa. Io non faccio l’animatore. Io più di questo che devo fare?

Ma poi detto da lei, che esce un’ora al giorno perché dorme dalla mattina alla sera, lei mi parla di catfish e di belli che non ballano. Da che pulpito viene la predica… mi vive un’ora al giorno e si permette di dire questo.