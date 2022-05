Antonio Medugno avvistato in atteggiamenti intimi con una ex del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

Antonio Medugno dentro la Casa del Grande Fratello Vip aveva stretto una bellissima amicizia con Nathaly Caldonazzo. Una volta fuori, tra i due ex concorrenti potrebbe essere nato qualcosa di più.

Antonio Medugno mano nella mano con Nathaly Caldonazzo

La soffiata arriva dai colleghi di Very Inutil People che hanno ricevuto una croccantissima segnalazione: “Nelle ultime 24 ore Antonio e la Caldonazzo hanno trascorso del tempo assieme. Una nostra fonte ci ha riferito di averli visti mano nella mano per le vie di Napoli”.

In effetti Medugno in queste ore si trovava proprio con Nathaly. Proprio il tiktoker, ha postato uno scatto insieme alla Caldonazzo aggiungendo: “Finalmente con lei”.

Di contro, l’ex starlette del Bagaglino ha postato un video di un tiktok postato da Medugno sulle note di “Abbracciame”, brano di Andrea Sannino.

Che la loro amicizia si sia trasformata in qualcosa di più serio?

Antonio Medugno “ribalta” Barù dopo il GF Vip e svela il suo reale rapporto con Nathaly Caldonazzo

https://t.co/zW40d4lXq5#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) March 18, 2022

Tutti i possibili flirt del tiktoker

Medugno aveva svelato di essere in contatto con una ex ballerina di Amici e, proprio i colleghi di Very Inutil People, avevano aggiunto nuovi dettagli sulla frequentazione con l’ex di Uomini e Donne Giulia D’Urso: