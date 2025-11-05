Antonio di Temptation si rifà i denti: foto prima e dopo

Antonio Panico di Temptation Island cambia sorriso: il prima e il dopo dell’intervento ai denti

Antonio Panico, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per vicende sentimentali. L’ex partecipante del celebre docu-reality di Canale 5 ha infatti deciso di sottoporsi a un intervento estetico per migliorare il suo sorriso, mostrando con orgoglio sui social il sorprendente prima e dopo del trattamento.

Durante la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni, Antonio aveva fatto molto discutere per le sue reazioni ai video della fidanzata Valentina Riccio, spesso in compagnia del tentatore Francesco Farina. Tra gelosia e battute diventate virali — come la celebre frase “Ti porto in Tribuna Posillipo, manco avesse detto Tribuna Autorità!” — il pubblico aveva imparato a conoscere il suo carattere passionale e impulsivo.

L’intervento per correggere i denti, la foto PRIMA e DOPO

Nonostante i momenti di tensione, alla fine del programma Antonio e Valentina hanno ritrovato la serenità, tanto che oggi la coppia sta progettando il matrimonio, più unita che mai. Proprio in questo periodo di equilibrio personale e sentimentale, Panico ha scelto di prendersi cura anche del proprio aspetto, correggendo quello che per lui era un piccolo difetto: i denti.

Sul suo profilo social, l’ex protagonista del reality ha condiviso le immagini del cambiamento, mostrando il risultato del lavoro dentistico che gli ha regalato un sorriso più armonioso e luminoso. I fan hanno accolto con entusiasmo la trasformazione, sottolineando quanto Antonio sembri oggi più sicuro di sé e sereno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Panico (@tony_panico)

Un segno, questo, di come il giovane napoletano stia continuando non solo a dimostrare amore verso la sua compagna Valentina, ma anche a dedicarsi al proprio benessere personale, dentro e fuori. Che ne pensate?