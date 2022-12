Puntata decisamente ricca di emozioni per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L’ex di Belen si è preso addosso le offese di Edoardo Donnamaria e pure quelle di Oriana Marzoli, delusa dal suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip.

E se Oriana Marzoli ha tutti i diritti di esserci rimasta male, Donnamaria ha sicuramente esagerato. Antonino, infatti, dopo la diretta ha confidato a Ginevra un po’ di malessere proprio per le parole del suo coinquilino.

Di contro, dopo essere finito a rischio eliminazione insieme a Charlie, Giaele, Sarah, Patrizia e Attilio, il vippone ha chiesto al pubblico di mandarlo fuori in quanto stanco.

Antonino Spinalbese è dentro la Casa del Grande Fratello Vip da tre mesi e con il ritorno in scena di Ginevra Lamborghini ha palesato il suo interesse:

Se mi espongo non va bene, se non mi esprimo non va bene. Mettono in dubbio il mio rapporto con Ginevra… e allora sapete una cosa? Ma andate tutti a cagar*, non mi rompete i coglion* dai suvvia!