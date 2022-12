L’uscita di scena di Ginevra Lamborghini ha messo “ko” Antonino Spinalbese che, tra le altre cose, ha allontanato pure la maggior parte degli inquilini del Grande Fratello Vip.

Dopo l’uscita di Ginevra (la ex concorrente è stata in Casa una settimana) Antonino è apparso nostalgico e malinconico ed ha espresso il suo reale “sentiment” nel confessionale del GF Vip:

Io consiglierei a tutti di conoscere una persona Ginevra perché è una magnifica persona. Con lei è tutto inatteso, è tutto una gioia. Questa cosa qua è super appagante. La cosa più bella è che ti accorgi addirittura che lei stessa riesce a renderti bello, simpatico, divertente, dinamico. Ora è malinconico, è triste, mi sembra quasi una sorta di storia da film.

Forse la cosa che mi ha più accomunato a lei è stata proprio quella serenità di passare il tempo in una modo leggero e sottile anche se siamo in un contesto totalmente differente da quello che ci stava succedendo. E quindi se questa qua dovesse essere un’avventura fine a se stessa sarò ugualmente felicissimo di averla conosciuta e non chiedo nulla di più.