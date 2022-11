Antonino, squalifica per le frasi su Oriana? Belen tirata in mezzo, appello social e paragone con De Martino

Squalifica per Antonino Spinalbese. E’ quello che il popolo social chiede a gran voce dopo l’oscena chiacchierata con Charlie Gnocchi su Oriana. Ovviamente la medesima richiesta è rivolta anche all’amico Vippone, che si è reso complice della conversazione tipica dei peggiori bar.

Antonino, squalifica in vista al GF Vip?

C’è chi li difende parlando di semplici battute tra “maschi”, ma la verità è ben altra. Nel 2022 ancora c’è chi commenta le prestazioni proprie e/o della partner, arrivando a dare voti. “Che voto dai?”, chiede sfacciato Charlie, “Nove”, replica Antonino, spiegando che è comunque un voto alto e che il dieci lo ha già provato con una sua ex e che è tosto da raggiungere.

Ovviamente sui social il pensiero è corso prontamente all’ultima compagna nota di Antonino, Belen Rodriguez, con la quale il Vippone ha avuto la splendida figlia Luna Marì. Ed alla luce delle sue recenti dichiarazioni sul conto di Oriana, molti utenti hanno compreso il motivo per il quale sarebbe finita con Belen. E c’è chi, a maggior ragione, ha sperato che la piccola figlia non possa mai vedere queste immagini per le quali è stata chiesta la squalifica dell’ex parrucchiere.

Ovviamente non sono mancati i paragoni con Stefano De Martino: “Mai visto De Martino, nemmeno con la rottura, trattarla come un vanto ma sempre come essere umano”.

Le reazioni social

Ma non potrebbero squalificarlo Antonino? Insieme a Charlie ovviamente. Sarei molto felice perché così il parrucchiere abbasserebbe un po’ la cresta. Pallone gonfiato che non è altro. Il Richard Gere de noialtri. Presuntuoso, adesso capisco perché Belen ti ha mandato a quel paese — Marissamanuzzi (@axell_leone) November 28, 2022

#gfvip ma Antonino si rende conto della figura di m….a che sta facendo? Un omuncolo senza palle che vaga tra una e l altra, ora torna da Giaele ma veramente ci fa o ci è? Belen ti adoro come adoro Stefano, spero che Luna non veda mai queste immagini uno schifo d uomo — ivanac (@miraniivana) November 27, 2022

#GFvip Dubito possano toccare Antonino, in quanto ex di Belen andrà via a metà Dicembre e lascerà spontaneamente il gioco. https://t.co/cs1RIxNyMC — Nome in Codice: Onesto (@Codename1onesto) November 27, 2022

Anche a Ste hanno fatto spesso battute su quanto fosse stato fortunato a stare con una come Belen e non mi ha mai dato l’impressione di essere un esaltato per questo. Come se amasse il personaggio e non la persona, al contrario delle sensazioni che mi dà Antonino. #gfvip — Mermaid 🐚 (@biscaramel_) November 27, 2022

Comunque a me sto Antonino non mi sembra né bello né così interessante. Fa finta di nulla, ma sotto sotto si sente stra figo perché è stato con Belen come se fosse un trofeo. Mai visto De Martino, nemmeno con la rottura, trattarla come un vanto ma sempre come essere umano #gfvip — Mermaid 🐚 (@biscaramel_) November 27, 2022