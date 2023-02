I nostri preziosissimi amici di Twitter anche a notte fonda non si fanno sfuggire chicche imperdibili. Questa volta il protagonista è Antonino, il quale si sarebbe lasciato scappare un nuovo spoiler durante una conversazione con Antonella. A quanto pare Spinalbese sarebbe venuto a conoscenza di un video su Oriana che non vede l’ora di far vedere alla Fiordelisi una volta usciti dal GF Vip.

Antonino ed il video su Oriana: lo spoiler ad Antonella

Più di un utente social ha segnalato questa “anomalia” su Twitter parlando della conversazione che Antonino avrebbe avuto con Antonella sul conto di Oriana. Il dubbio sorge spontaneo: l’ex di Belen ha ricevuto informazioni dall’esterno sull’andamento del reality e sui suoi concorrenti?

Come sappiamo, Antonino è rimasto fuori dalla Casa del GF Vip per 15 giorni per via di una serie di accertamenti medici ai quali si è sottoposto. Una volta fatto ritorno però, avrebbe spifferato più di qualche dettaglio appreso mentre era fuori. E’ possibile, dunque, che il video con protagonista Oriana al quale faceva riferimento parlando con Antonella lo abbia visto proprio mentre era fuori?

Nel dettaglio, parlando di Oriana avrebbe detto ad Antonella: “Ora che usciamo da qui ti faccio vedere un video… non so perché non li mettano”. A quale video alludeva?

MA ANTONINO CHE CONTINUA A SPOILERARE……CHE DICE AD ANTONELLA CHE QUANDO USCIRANNO LE FARA’ VEDERE UN VIDEO DI ORIANA E LUI ???????

E TANTI CHE PARLANO DI COSE ESTERNE…….BASTA????????? — selvy60 (@selvy60) February 2, 2023

I video ai quali si riferisce Antonino sono quelli delle offese di Edoardo tra cui quello dove di notte, parlando con Oriana nella stanza blu, da della zoccola a Antonella. — Lorenza94 (@lorsar94) February 2, 2023

Ma hai sentito poco fa Antonino a detto ad Antonella che fuori gli farà vedere un video parlando di Oriana e ha anche detto non capisco perché non li fanno vedere ,quindi lui a visto tutto quando era fuori. — Giu&Anna (@Nana260285) February 2, 2023

Antonino prima ha detto ad Antonella.. quando usciamo ti faccio vedere un video, riferito ad Oriana.. non so perché non lo facciano vedere!! Eh Anto l’abbiamo capito anche noi che proteggono e fanno vedere solo quello che vogliono!!!! #donnalisi — Ale (@Aleee2122) February 2, 2023