Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno messo le cose in chiaro. Ieri sera, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, dopo un confronto con Daniele Dal Moro, le cose si sono finalmente chiarite.

Antonino Spinalbese preoccupa la produzione del GF Vip

Al termine della diretta, Oriana avrebbe chiesto ad Antonino di dormire insieme a lei, così come riferiscono prontamente i colleghi di Biccy.it. A tal proposito, l’ex di Belen (che ha parlato della madre di sua figlia come abbiamo riportato noi di Blog Tivù per primi) ha svelato cosa gli avrebbe consigliato la produzione:

Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘sappi che devi andare a dormire nel container’.

Antonino stanotte, così come appena visto a Mattino Cinque, ha dormito in camera con gli altri vipponi confermando la situazione – attualmente – sotto controllo.