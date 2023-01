Antonino Spinalbese rientra al GF Vip e spiazza con Nikita e Onestini, ecco per quale motivo – VIDEO

Lo spoiler involontario di Donnamaria era corretto: Antonino Spinalbese ha fatto ritorno nella Casa del GF Vip a due giorni dalla nuova puntata del reality. L’ex di Belen Rodriguez è stato lontano dalle telecamere per ben 15 giorni, essendo uscito proprio l’ultimo giorno dell’anno.

Antonino Spinalbese rientra al GF Vip: la reazione dei Vipponi

Dopo un periodo di ricovero in un ospedale romano ed una settimana di quarantena in albergo, Antonino Spinalbese si è riunito ai suoi inquilini. Per l’occasione il GF Vip ha deciso di freezare i Vipponi.

Un modo, per Spinalbese, di poter salutare ciascun concorrente nella maniera che ha ritenuto più idonea. Nel dettaglio, se a Tavassi, Daniele e Wilma ha riservato saluti calorosi, Spinalbese ha spiazzato quando ha salutato sia Nikita che Onestini.

Anche alla Pelizon, infatti, Antonino ha voluto dare un bacio, mentre l’unico Vippone a non essere stato baciato è risultato essere Luca Onestini, additato come “furbacchione”. E Antonella? La Fiordelisi ha atteso con grande felicità il bacio dell’amico che aspettava da giorni.

Ecco di seguito il video del momento: