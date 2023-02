Antonino Spinalbese fa infuriare il web dopo uno scivolone nella Casa del Grande Fratello Vip. In giardino con il resto dei vipponi, l’ex di Belen Rodriguez ha pronunciato una frase che ha fatto indignare i social.

Mentre commentava il loro atteggiamento durante le feste organizzate nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha pronunciato la parola “mongoloid*”:

Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i m***oloidi e gli scemi!

Dopo la sua esternazione è arrivato il “No!” di Tavassi che si è reso conto dell’esternazione infelice: cosa accadrà?

Ecco il VIDEO ed i commenti della rete.

Antonino dice la parola “mongoloide” per intendere scemo…riceverà il cazziatone in puntata come Cristina40? #oriele pic.twitter.com/2enop61eJ7

— Veritas (@Veritas55543576) February 3, 2023