Alberto De Pisis sarà il Cupido della Casa del GF Vip 7? Per il momento il neo Vippone indaga ed avrebbe già scovato la prima presunta coppia del reality: Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Per il momento l’ex di Belen Rodriguez nega un interesse nei confronti della sorella si Elettra, eppure De Pisis non avrebbe dubbi.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: presto il bacio?

C’è un interesse da parte di Antonino Spinalbese per Ginevra Lamborghini? Per Alberto sarebbe proprio così ed infatti lo ha domandato al diretto interessato che in prima battuta ha negato:

Se mi interessa? No! Come persona senza dubbio ma… se è carina? Vorrei dire che non è il mio genere ma non è vero… Io sono molto sincero, se tu mi dovessi fare una domanda su una ragazza, se mi potesse interessare, ti dico la mia… no. Non c’è nessuno che mi attrae. Ma non c’è niente di male no?

Antonino ha spiegato ancora che con Ginevra avrebbe parlato tanto, ma De Pisis intenderebbe qualcosa di più di questo, parlando di sguardi ed approcci. Tuttavia si rende conto di quanto ancora sia prematuro parlare di interesse dopo poche ore dal loro ingresso nella Casa.

Parlando con Elenoire Ferruzzi però, De Pisis non molla e avanza una previsione:

Tempo tre giorni e si bacia con Ginevra. Ho già visto ed ho anche sentito. Ho visto solo i suoi occhi e mi è bastato. La mangiava con lo sguardo mentre faceva il bagno. Lei è fidanzata fuori, ha detto…