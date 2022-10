Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sono nuovamente finiti sotto le coperte cercando di eludere lo sguardo indiscreto delle telecamere del Grande Fratello Vip: cosa sarà successo?

Antonino Spinalbese e Giaele di nuovo sotto il piumone

Alcuni dicono che i due avrebbero semplicemente fumato e si siano fatti dei grattini e, a tal proposito, si vedrebbe proprio lei girarsi di fianco per farsi coccolare dal suo amico speciale.

Stasera, senza ombra di dubbio, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini indagherà sulla faccenda.

Del resto, Antonino e Giaele erano già finiti sotto coperta facendo mormorare, non poco, il pubblico che segue assiduamente il reality show.

Non Antonino che dice a Giaele “adesso andiamo in camera” 👀 #GFVIP pic.twitter.com/rJlbebtFfn — letteralmente alla frutta (@marydramaa) October 30, 2022

Le ultime news dal sito del GF Vip

Rilassati in giardino, subito dopo cena, Antonino e Giaele fanno una loro autoanalisi di come sono cambiati e migliorati durante la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. “Cosa hai da migliorare ancora qui dentro?” chiede la giovane imprenditrice al suo compagno di avventura. “La pazienza” risponde il VIP ammettendo il suo punto debole “Non sono paziente, mi passa la voglia, io ragiono con la mia testa” continua Antonino facendo riferimento a tutte le volte in cui ha avuto una discussione in Casa.

Il VIP racconta che durante un litigio, se la controparte non lo capisce lui non ha voglia di battersi e si zittisce preferendo quindi di mollare il colpo anche in modo molto brusco. “Quando parlo con Charlie e si contraddice mi passa la voglia” racconta il giovane imprenditore e ammette di essere una persona poco paziente che si annoia facilmente. “Con me sei paziente” dice Giaele “Anche tanto” risponde ridendo Antonino.

Il giovane hair-stylist racconta di essere una persona a cui piace mettersi sotto esame e confrontarsi con le persone ma in Casa difficilmente trova dialogo costruttivo con suoi compagni e ammette di soffrirci. “Alcune volte si parla del niente” racconta pensando alla lite con il VIP Edoardo e preferisce, per tale ragione, non chiarire con il conduttore romano per paura di avere confronti poco costruttivi.

Per Antonino il dialogo sembra essere un elemento fondamentale, soprattutto in un percorso di convivenza come quello di #GFVIP. Deciderà di riavere un dialogo con il suo vecchio amico Edoardo e l’avrà vinta l’indifferenza?