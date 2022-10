Ieri sera Ginevra Lamborghini e Cristina Quaranta sono state le protagoniste di una piacevole diretta su Instagram, durante la quale hanno parlato di diversi argomenti. Tra le tante cose, tra una chiacchiera e l’altra, anche del rapporto esistente tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Proprio nelle passate ore l’ex di Belen Rodriguez aveva spiegato come mai Giaele stesse spesso con lui, ma cosa ne pensano invece le due ex Vippone.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: cosa pensa Ginevra della loro “amicizia”

A quanto pare l’amicizia tra Antonino e Giaele sarebbe giunta ad un punto di svolta. La giovane si sarebbe legata maggiormente ad Antonella Fiordelisi. Intanto, a commentare il loro rapporto ci hanno pensato Cristina Quaranta e Ginevra Lamborghini in una lunga diretta social. Proprio la Quaranta ha esordito: “Tra Antonino e Giaele è finita l’amicizia, eh?”. Ginevra ha quindi replicato:

Ma perchè, c’era un’amicizia? In realtà lui può stare pure con le donne, però penso che le “amicizie” di cui si era circondato in queste settimane tutto sono tranne che amicizie limpide.

Ginevra, dunque, ci vedrebbe del ‘torbido’ nell’amicizia tra Giaele ed Antonino.

Proprio Giaele è tra i concorrenti in nomination ed a rischio eliminazione: chi uscirà? Ne hanno parlato le due amiche ieri in diretta social. Secondo Cristina sarà Amaurys anche se Ginevra spera proprio di no. La Quaranta ha però commentato: