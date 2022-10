Antonino Spinalbese sente la mancanza della figlia. La piccola Luna Marì al momento si trova insieme a mamma Belen Rodriguez mentre lui affronta il Grande Fratello Vip ormai da circa un mese.

Antonino ha chiesto novità della figlia anche quando ha incontrato Ginevra Lamborghini, durante l’ultima puntata serale del GF Vip. A svelare altri retroscena ci ha pensato Parpiglia durante Casa Pipol:

Antonino chiaramente sente la mancanza di Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez. Lei non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al GF Vip. Chiaramente lui vuole avere notizie della figlia, bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro.

Stiamo parlando di una minore, è difficile portarla in studio anche se gli anni scorsi è successo. Però si possono fare tante cose, un video, delle immagini, una chiamata. Vedremo come finirà questo braccio di ferro. So che Antonino in confessionale ha chiesto più volte di vedere sua figlia.