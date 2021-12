Antonino Spinalbese commenta una fotografia di Belen Rodriguez e lei reagisce malissimo. E’ successo in queste ore su Instagram, dopo numerosi gossip sulla loro definitiva rottura a pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese commenta una foto di Belen Rodriguez

Belen ha condiviso uno scatto in compagnia della figlia scrivendo: “Io ti renderò libera”. Tra i commenti pure quello di Antonino Spinalbese che ha scritto: “La pubblicità dei ringo”.

Non è chiaro cosa avesse voluto dire Antonino ma la reazione di Belen non si è fatta attendere: via il post. La showgirl argentina, infatti, ha cancellato la foto da Instagram e, a distanza di alcune ore, ne ha pubblicata una simile.

Questa volta compaiono una serie di fotografie con protagonista esclusivamente la figlia e la scritta: “LIBERA” a caratteri cubitali.

E se i giornali di gossip parlano di una rottura ormai ufficiale, Belen e Antonino continuano a cliccare “like” sugli scatti dei loro profili Instagram, anche di recente: come stanno effettivamente le cose?

La Rodriguez attualmente si trova in vacanza sulla neve in una bellissima baita con Cecilia e Ignazio Moser e di Spinalbese nemmeno l’ora… (al momento).

