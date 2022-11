Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez come una delle scene più romantiche di Tre metri sopra il cielo. E’ scattato il paragone, sui social tra il racconto fratto nei giorni scorsi dal Vippone ai suoi inquilini, in merito alla sua conoscenza con la showgirl argentina ed uno dei film cult di Moccia. Nei giorni scorsi, infatti, Antonino si è aperto lasciandosi andare ad alcune rivelazioni sulla sua passata relazione con Belen.

Tra i vari racconti privati resi nella Casa del GF Vip, Antonino ha anche parlato del modo in cui lui e Belen si sarebbero conosciuti. Stando al suo racconto, come riferiscono gli amici di Novella 2000, Spinalbese avrebbe spiegato che una sera di trovava a casa della showgirl con altre persone, quando all’improvviso Belen gli avrebbe rovesciato addosso un bicchiere di vino:

E allora lì mi parte. La prendo davanti alla gente in casa e la butto sotto la doccia. Non puoi capire come si dimenava. Eh per lei era una sfida. Sulle porte così… Non ricordo come ma cade un quadro e si spacca. Ero a un bivio. Vado avanti sopra il vetro, tutto insanguinato, verso la doccia per bagnarla tutta. Lì è scattato il primo bacio.