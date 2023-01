L’assenza di Antonino Spinalbese nella spiatissima Casa del GF Vip è più che evidente e negli ultimi giorni proprio attorno ad essa si sono diffuse varie teorie e congetture. Il motivo dell’uscita di Antonino sarebbe da ricondurre ad alcuni accertamenti medici ai quali il Vippone dovrà sottoporsi.

Antonino, a rischio il rientro al GF Vip? Tutti i rumors sul suo conto

Del suo allontanamento momentaneo dalla Casa del GF Vip ne aveva parlato lo stesso Antonino, il quale oltre ai controlli dovrebbe sottoporsi ad un intervento chirurgico legato ad alcune cisti.

La sua uscita, avvenuta in concomitanza con la fine dell’anno, tuttavia, a molti spettatori era apparsa alquanto sospetta se non fosse per la giornata particolare scelta per il suo abbandono momentaneo. Ecco perché in tanti hanno pensato con un pizzico di malizia che il tutto fosse stato concordato per permettere al Vippone di poter vedere l’amata figlia Luna Marì, nata dalla relazione avuta con Belen Rodriguez.

Ma davvero Antonino ha potuto rivedere la figlia? A quanto pare la verità sarebbe ben diversa e questa resterebbe solo una teoria infondata poichè la conduttrice e showgirl argentina avrebbe passato le festività a Napoli con l’intera famiglia, dal marito Stefano ai suoi due bambini, Santiago e la piccola Luna Marì. La conferma arriva con una foto social che immortala proprio Belen con la bambina in braccio.

Nel frattempo, come riportano i colleghi di Novella 2000, si sarebbe diffuso un altro rumor (anche questo infondato?) sul conto di Antonino, secondo il quale metterebbe in dubbio il suo rientro nella Casa del GF Vip. Davvero il ritorno del Vippone sarebbe a rischio?

Secondo il popolo web che tutto sa e tutto prevede, Spinalbese potrebbe non rientrare con il conseguente ritiro dal reality. Nella realtà però, si tratta di una ipotesi priva di solide basi poichè, anche in presenza di un intervento chirurgico, questo non dovrebbe risultare così invasivo da invalidarne il ritorno, esattamente come accaduto in passato per i Vipponi che avevano contratto il Covid.