Tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli la passione è durata quanto un gatto in tangenziale. Alberto De Pisis ieri è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha accolto le confidenze del suo amico che gli ha svelato altri retroscena piccanti.

A quanto pare, secondo le mie superstar di Twitter, Oriana si sarebbe voluta spingere oltre con Antonino e lui avrebbe rifiutato (tentativo di ripulirsi l’immagine?).

Ma cose… ed io dico: ‘dai, vai a letto ti prego’. Credimi Alberto, ma anche, ma anche… ed ho detto di no per la seconda notte. Vorrei vedere voi, credetemi.

Personalmente non capisco se Oriana avesse chiesto ad Antonino di fare qualcosa che lui avrebbe rifiutato o se la venezuelana lo avrebbe invitato a passare un’altra notte insieme come sostengono le mie superstar di Twitter.

Voi cosa ne pensate?

Io non apprezzo questo straparlare di Antonino come se fosse stato “costretto”. Cercare di screditare Oriana è una cosa brutta da vedere ed anche da sentire… dovrebbe darsi una regolata.

Antonino ha confessato ad Alberto che Oriana gli ha chiesto di andare a letto un’altra volta (non si sa quando) ma lui ha rifiutato. Ma voi continuate a pensare sia vittima del sistema ⚰️⚰️🤡🤡 #gintonic

Oriana: “ho sbagliato a scegliere Antonino e non Daniele”

NO, MA LEI NON È CHE VUOLE LA SHIP DA REALITY #gintonic #gfvip

— 🦜ginni (@valeryzorzi) November 30, 2022