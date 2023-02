Nella Casa del Grande Fratello Vip il compleanno di Antonino Spinalbese ha sollevato una piccola polemica social con protagonista il ragazzo dall’umore alto tutta la vita, alias Luca Onestini.

Antonino “rifiuta” Onestini: il gesto che fa mormorare il web

Oggi è il compleanno di Antonino. L’affascinante imprenditore compie 28 anni e così, anche nella Casa si è voluto festeggiare a dovere il suo giorno di nascita.

Onestini, fin dall’inizio “rivale” di Antonino, gli ha fatto gli auguri ma Spinalbese li ha “rifiutati” considerandolo un gesto un po’ ipocrita (visti i loro rapporti).

Donnamaria e Oriana, mantenendo il punto, non hanno fatto gli auguri ad Antonino mentre Onestini, per educazione, li ha fatti ma Spinalbese avrebbe preferito di no: “Non amo questa cosa, mi sembra falsa”.

Personalmente, nonostante Onestini di certo non sia il mio preferito al Grande Fratello Vip (lo sapete bene), mi sembra piuttosto educato e, probabilmente, l’ha fatto solo per questo.

Di contro, capisco anche Antonino: voi cosa ne pensate?

Le mie superstar di Twitter si sono divise abbondantemente, ecco alcuni commenti: