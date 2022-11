Antonino svela quando è finita la storia con Belen: “Non posso dire di averla lasciata”, ecco per quale motivo

Antonino Spinalbese svela quando è finita la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì. Chiacchierando con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip, si è affrontato l’argomento sull’ex compagna senza entrare troppo nella questione.

Antonino svela quando è finita la storia con Belen: “Succede un casino!”

“Vabbè sì, dicembre…”, ha svelato Antonino Spinalbese confermando il mese preciso della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez (ormai ritornata tra le braccia del marito Stefano De Martino).

“Non diamo troppi riferimenti temporali”, ha suggerito Alberto. “Eh vabbè amore mio, ma sono problemi suoi non miei”, ha aggiunto Antonino.

Successivamente Spinalbese ha confidato ad Oriana di non poter dire di aver lasciato Belen: “Altrimenti succede un casino” ha aggiunto.

Il web ha accusato Spinalbese di mentire: “Lì la verità! Tu sei stato con lei fino a fine settembre”.

Settembre oppure dicembre, il riavvicinamento con Stefano De Martino è ufficialmente avvenuto a gennaio quindi, in questa storia non ci sarebbe nemmeno l’ombra di tradimenti (non da parte di Belen almeno).

