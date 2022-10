Antonino Spinalbese conferma il suo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini. L’ex compagno di Belen Rodriguez, facendo un discorso di “chiusura” dove svela di aver messo alla prova l’ereditiera quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip, conferma l’orgoglio da uomo “ferito” e preferisce passare per “stronz*” piuttosto che mostrare le sue fragilità.

Durante la serata Antonino ha parlato molto di Ginevra, sia con Charlie Gnocchi che con Cristina Quaranta. In entrambi i casi, l’ostacolo “fidanzato fuori” è emerso, portando Spinalbese a fare una dichiarazione “scomoda” ma – forse – inevitabile:

Io e Ginevra saremmo potuti diventare una coppia? No Cri, non mi piaceva e sai perché? Io sono un figlio di puttan* ed ho sempre messo alla prova tutti ed anche con lei l’ho fatto. Lei era fidanzata e quella roba lì a me non piaceva di lei, per niente, per nulla. Sai perché ti dico questo? Per quanto io e lei ci divertivamo, il tuo avvicinarti a me da fidanzata a me fa pensare e non mi piace, ed infatti l’ho capito subito…