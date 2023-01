Antonino Spinalbese sente terribilmente la mancanza della figlia. Chiacchierando con il resto dei concorrenti del Grande Fratello Vip, l’ex compagno di Belen ha svelato quanto spende per vestirla.

Quanto spende Antonino per vestire la figlia Luna Marì: il prezzo di un outfit

“Io a mia figlia faccio degli outfit come se stessi vestendo me. E’ pazzesca… una fig*!”, ha affermato il concorrente del GF Vip parlando con amore della piccola Luna Marì.

Antonino Spinalbese ha svelato di aver speso anche più di mille euro (1.250 per l’esattezza) per un set di vestitini da far indossare alla figlia: “Spendo tanto per i suoi outfit che poi butto dopo tre settimane ma mi piace vestirla alla moda, ti dico la verità”.

Naturalmente Antonino non utilizza i vestitini di Luna per più di tre settimane solo perché i bimbi, quando sono in questa fase di crescita, cambiano taglia alla velocità della luce (so che sembra scontato ma in questa epoca social è sempre precisare tutto).