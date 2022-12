Come ben sapete, Antonino Spinalbese dovrà uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip per qualche giorno per una operazione. Per via dell’ingresso di Ginevra Lamborghini, il piccolo intervento è stato posticipato, così come svelato chiacchierando con gli altri vipponi.

Antonino posticipa la sua operazione a “causa” di Ginevra

Wilma Goich ha contato gli ipotetici giorni di assenza di Antonino: “Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato”. Daniele Dal Moro ha aggiunto: “Anche perché non saranno mai cinque…”.

Pronte le precisazioni di Antonino: “Io a quest’ora sarei già dovuto essere qua”.

Queste parole, quindi, lasciano intendere l’intervento posticipato proprio per via dell’ingresso di Ginevra Lamborghini che, a tal proposito, ha aggiunto: “È colpa mia allora, grazie”.

Wilma Goich ha concluso: “Se l’avessi fatto prima sì, ma ora non credo che sia fattibile. A meno che tu…”.

in pratica hanno ammesso che l’operazione di antonino è stata posticipata per l’entrata di ginevra#gfvip pic.twitter.com/Qj9XqQuivb — noemy ✧ (@ennedea) December 17, 2022



