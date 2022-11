Antonino chiude con Oriana: “Io voglio la Ferrari e tu sei una Porsche”

Antonino Spinalbese non ha alcuna intenzione di continuare il suo flirt con Oriana Marzoli. Proprio per questo, nella Casa del Grande Fratello Vip si è creata una forte spaccatura ma prima, i due vipponi, si sono confrontati ancora.

Antonino dapprima si è confidato con Luca e Daniele: “Ma può dirmi che le manca il cane? Ma non è sbagliato ma lei magari è così… io cerco di più, vorrei una persona che mi capisse. E’ difficilissimo trovarla ma io non voglio accontentarmi”.

“Per la prima volta che facciamo un discorso serio mi cadi in queste frasi?”, ha aggiunto Antonino.

Poi Spinalbese si è confrontato proprio con Oriana:

Io accetto le tue scuse perché non mi hai offeso. Non ho mai messo in dubbio i tuoi sentimenti nei miei confronti. Qui è un’altra cosa. Non sto dicendo che non t’interessa, non sto dicendo questo.

Posso richiedere qualcosa in più da chi vorrei accanto? Si tratta di me non della gravità del pensiero. Se io ho già delle mie paure e non c’è nemmeno quella cosa travolgente… perché non sono innamorato… le basi non ci sono. Io ti posso dire di conoscerci qui dentro ma fuori da qui vado a prendere mia figlia perché è l’unico pensiero che ho, qui non sento di andare oltre.

Come se avessi toccato il punto che a me tocca realmente tanto. Perché mi devo accontentare? Io non voglio. Non mi hai ferito, non è questo, non sono scuse… io ho bei pensieri nei tuoi confronti, sei una bellissima ragazza. Ma io, essendo anche padre, nella mia ricerca… anche solo per questo ti dico “ciao”, sì. Voglio di più. Voglio la Ferrari, te sei un Porsche… questa è una situazione imbarazzante Oriana… perché? Perché sì!