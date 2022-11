Anche Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono dati da fare sotto le coperte dopo Antonella e Edoardo. A nemmeno 24 ore di distanza da “non mi dimentico di Ginevra”, l’ex di Belen è finito sotto il piumone con la new entry del Grande Fratello Vip.

Antonino e Oriana infiammano il GF Vip: sospiri e gemiti sotto coperta

I “limoni” si sono sentiti chiaramente come i mugolii compiaciuti di lei. Oriana, che non sa tenersi un cecio in bocca, sicuramente oggi racconterà tutto alla sua best friend Antonellina Fiordelisi, anche lei in vena di coccole con Donnamaria.

E vissero tutti felici e contenti…

Già mi immagino il dialogo tra le due: “Amore che invidia che proveranno gli altri”, “Saranno tutte gelose di noi”, “Speriamo che Giaele non sia in quarantena e veda tutto in diretta”, “Avevo i capelli pulitissimi quando mi accarezza…”, “Io ho spento il cellulare perché avevo un’altra connessione”.

Si scherza amic*!

Che ne pensate? Signorini lunedì sera avrà numerosi argomenti di cui parlare.

“Antonino ha lasciato il microfono dentro Oriana” EDOARDO TAVASSI L’HA DETTO ☠️#gfvippic.twitter.com/AybHsCWLjz — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

ODDIO ANTONINO E ORIANA SOTTO LE COPERTE CHE SI LIMONANO E ALTRO + I VERSI CHE FA ORIANA #gfvip pic.twitter.com/JeaC3qIfrC — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 17, 2022

