Signorini, ospite di Casa Chi, ha parlato di numerosissimi argomenti. Dopo aver svelato per quale motivo era assente al matrimonio di Francesca Cipriani, ha parlato di Antonino Spinalbese e il suo “ruolo” all’interno del Grande Fratello Vip.

Oriana e Ginevra, chi vince tra le due? Nessuna. Spinalbese è un inguaribile rubacuori bisognerebbe chiedere a Belen chi è il vero Antonino. Lui ha una passione oltre all’amore per la figlia: ama le donne. Alla fine non l’avrà vinta nessuna delle due.

Ginevra è voluta rientrare nella Casa per una settimana per cercare di avere le idee più chiare perché è in un limbo. Oriana è proprio partita per Antonino ed a me fa tanta tenerezza.

Pensavo fosse più forte e strutturata ed invece dimostra tutta la fragilità di una donna che subisce il fascino di un uomo… è un po’ sottona come si dice oggi.

Antonino è ancora innamorato di Belen? Io questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui che passa molto tempo riflesso negli specchi per guardarsi. Si fa più creme lui che nemmeno Oriana e Antonella messe insieme.