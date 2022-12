Antonino e Giaele hanno interrotto il loro rapporto d’amicizia? Dopo l’uscita di scena di Ginevra Lamborghini, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana, l’ex di Belen ha avuto un confronto con la De Donà.

Antonino fa piangere Giaele e la “minaccia” di raccontare la verità

Antonino e Giaele non si parlavano da giorni ma le cose non sono andate per il verso giusto. Spinalbese, ha “minacciato” di raccontare la sua verità affermando che la sua amica speciale non ci farebbe di certo bella figura:

Non voglio parlare con te. Il tuo triangolo invece? Tiralo fuori… dai. Che cos’è che mi hai detto Giaele? Nulla… non mi hai detto niente. Voi volete continuare ad avere e poi io vi metto in difficoltà. Giaele noi sappiamo anche la nostra verità. Non fare la furba perché se io dovessi fare ciò che ho fatto con Oriana ci faresti una brutta figura, lo sai benissimo… quindi non fare la furba.

Secondo la De Donà la rabbia di Antonino sarebbe legata all’amicizia nata nella Casa con Oriana.

Cosa ne pensate? QUI IL VIDEO.