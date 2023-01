L’amore di Antonino Spinalbese nei confronti di Luna Marì, la figlia avuta da Belen Rodriguez, è innegabile. La piccola è spesso oggetto di conversazione ed uno degli argomenti preferiti del Vippone. In questi ultimi giorni, il pensiero di Antonino va spesso alla figlia, della quale ha ammesso di sentire spesso la mancanza.

Con più inquilini, Antonino ha confidato i suoi sentimenti per la piccola Luna Marì. Il Vippone teme di non essere riconosciuto dalla bambina al suo ritorno, ma a consolarlo ci pensano ogni volta i suoi compagni di avventura.

A loro ha persino confidato un retroscena in merito ad una fede nuziale che porterebbe sempre con sé, spiegando di tenerla da quando è nata Luna Marì. Si tratterebbe di una fede con il nome della figlia di Belen e che porterebbe sempre con sé “perché è mia moglie, la mia topolina”.

Parlando poi con Milena e Sarah, Antonino ha spiegato cosa si celerebbe dietro ad alcuni suoi sensi di colpa:

Se io avessi dovuto fare questo percorso parlando di mia figlia tutti i giorni, non potevo farlo. Quindi ti vengono ogni tanto i sensi di colpa nel dire ‘ma cavolo, ma io non me la immagino! Non ne parlo’, però so anche che mi fa male e quindi sopravvivo…